Sigara kaçakçılığı operasyonu

Van
'ın Başkale
ilçesinde, gümrük kaçağı 8 bin 170 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada, aracın dorsesinin yan bölümlerine gizlenmiş 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.