"Sigara koronavirüs riskini yüzde 14 arttırıyor"

TÜRKİYE Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın , bilimsel araştırmalara göre, dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınında sigara kullananların yüzde 14 daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) salgınında sigara kullananların diğer insanlara göre yüzde 14 daha fazla risk altında olduğu ortaya çıktı.

Bir tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya dikkat çeken Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "COVID-19'a yakalanan 78 hasta üzerinde yapılan araştırmada, sigara kullananlarda COVID-19'a bağlı zatürre gelişme riskinin yüzde 14 daha yüksek olduğu tespit edildi" dedi.

"SİGARA SİLYALARIN ÇALIŞMASINI BASKILIYOR"

Sigara ve e-sigara kullanımının akciğerlerde enfeksiyona ve bağışıklık sisteminin bir ölçüde baskılanmasına sebep olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın, "Sigara, solunum yollarında bulunan, adına silya denen kıl benzeri mekanizmanın çalışmasını zorlaştırıyor. Bu silyalar, tüm solunum yolunu kaplıyor ve solunum güzergahının tersine doğru çalışarak, havayla birlikte vücuda giren, mukusların tuttuğu ve balgam yoluyla dışarı atılan partiküllerin ağız ve buruna doğru ilerlemesini sağlıyor. Sigara işte bu silyaların üstüne fazladan yük bindirerek çalışmasını zorlaştırıyor. Bu da solunum yollarının ve akciğerlerin temizlenmesini zorlaştırıyor" diye konuştu.

Sigara ve e-sigaranın akciğerlerdeki solunum yolu enfeksiyonu sırasında, enfeksiyonu temizlemekten sorumlu olan "nötrofil" adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapısına da zarar verdiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın şunları söyledi: "North Carolina Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve immünoloji araştırmaları sırasında e-sigara dumanına maruz kaldıktan sonra streptokok bakterileri ve grip virüsüyle aşılanan farelerin hayatta kalma şanslarının oldukça azaldığı tespit edildi. Buna sigara ve e-sigara dumanının nötrofil adlı beyaz kan hücrelerinin çalışmasını engellemesinin neden olduğu tahmin ediliyor. Solunum yollarında görev yapan bu bağışıklık hücrelerinin çalışmasının baskılanması da, başta COVID-19 olmak üzere birçok solunum yolu hastalığının gelişimini kolaylaştırıyor"

- İstanbul

Kaynak: DHA