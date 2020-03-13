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Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sonucunda sigara paketlerinin iç karartan fotoğraflarla satılmasından rahatsız olan vatandaşlar renkli kılıf kullanmaya başladı.

13.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:26
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 5 Aralık 2019'da "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına geçildi. Uygulama ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedeflendi. Ancak bazı vatandaşların yeni paketlerin üzerinde bulunan görsellerden rahatsız olması nedeniyle, firmalar sigara paketlerine renkli karton kılıf üretmeye başladı. Birçok farklı tasarım ve boyutta olan bu kılıflar, vatandaşlardan da ilgi görerek kullanılmaya başlandı.

''RENKLİ SİGARA PAKETLERİNİ KULLANMAYI TERCİH EDİYORLAR''

Konuyla ilgili konuşan esnaf Uğur Arslan, bazı insanların sigara paketinden rahatsız olduğu için firmaların bu şekilde bir üretime geçtiğini belirterek, "Bazı sigara kullanan vatandaşlar, siyah tek tip paketlerden rahatsız olduğundan ötürü bu şekilde bir üretime geçti firmalar. Renkli sigara paketlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Siyah paketlerden rahatsız oluyorlar. Yani bir bakıma iyi oldu. Bazı resimlerden rahatsızlık duyuyorlar, görmek istemiyorlar. Bu şekilde o rahatsızlıklarını giderebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

''RENKLİ PAKETLERE TALEPLER ÇOK İYİ''

Arslan, "Bence siyah paketlerin caydırıcılığı olabilir. Çünkü bazı ülkelerde de görmüştüm daha kötü resimli olan paketler de vardı. Bizim ülkemizde de bunların caydırıcı olacağının düşünüyorum. İnşallah iyi olur, insanlar da rahat rahat bırakırlar. Paketler genelde kartondan yapıldığı için çok uzun süre kullanılamıyor. Kısa süre kullanılabiliyor. Karton sonuçta yırtılma ihtimali var. Düzenli bir şekilde kullanırlarsa uzun süre de gidebilir. Zaten fiyatı da çok uygun. Renkli paketlere talepler çok iyi. Çok kişi soruyor. Üzerindeki renkler, şekiller insanların hoşuna gidiyor. Paketleri görmek istemeyenler bunları kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

''TEK TİP PAKETLER MİDE BULANDIRICI''

Üniversite son sınıf öğrencisi Umut Kapu ise "Açıkçası tek tip paketler bir yandan doğru, bir yandan da yanlış bir uygulama. Sigara paketleri eskiden çok cazibeli görünüyordu ve küçük yaştaki çocuklar bunlardan etkilenip sigaraya başlayabiliyordu. Bence bu çok yanlış bir şey. Ülkemizde de bu paketlere erişmek çok kolaydı. O yüzden bunu desteklemiyordum hiçbir zaman. Tek tip paketler ürkütücü ve mide bulandırıcı olabiliyor. Sonuçta bunu tüketen insanlar da bunun vergisini veriyor ve kazandıkları parayı kendilerine harcıyorlar. Böyle durumlara maruz kalmasına gerek yok. Bu karton paketler güzel gözükse de pratik değiller. Ben şahsen sigara kullansam böyle bir paket kullanmazdım ama girişimcilik olarak gerçekten çok mantıklı" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Yaşam, Güncel

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