Sigara paketleri üzerindeki fotoğraf ve uyarı mesajlarına kim nasıl karar veriyor?

Bir çok hastalığa yol açarak ölüme sebep olmasına rağmen sigara kullanımının önüne bir türlü geçilemiyor. Sigarayla mücadele yollarından birisi de paketlerin üzerindeki sigaranın zararlarını gösteren fotoğraf ve yazılar. Peki, caydırıcılığı amaçlayan bu fotoğraf ve yazılar kim tarafından nasıl belirleniyor?Sigara paketlerinin üzerinde fotoğraf ve mesajlara bir çok ülkede çoğunlukla sağlık bakanlıklarının da dahil olduğu bir kurul veya komisyon tarafından karar veriliyor. Bu konuda en kapsamlı düzenlemeye sahip kurum Avrupa Birliği (AB). AB'nin bu konuda ortak bir politikası bulunuyor. AB Komisyonu tarafından hazırlanan Tütün Ürünleri Direktifi tüm üye ülkeleri bağlıyor.