01.07.2019 19:41
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Sigara paketlerinden uyuşturucu çıktı

Sigara paketlerinden uyuşturucu çıktı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Düzce 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen aracı Kaynaşlı mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, valizlerin arasına gizlenmiş 14 sigara paketinin içinde toplam 404 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Düzce , Güncel

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