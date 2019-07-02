02.07.2019 11:51
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Sigara paketlerinden uyuşturucu çıktı

Sigara paketlerinden uyuşturucu çıktı

DÜZCE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sigara paketlerinin içerisine konulan 404 gram metamfetamin ele geçirildi.

DÜZCE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sigara paketlerinin içerisine konulan 404 gram metamfetamin ele geçirildi.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 sigara paketi içerisinde 404 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan M.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Zce
Kaynak: DHA
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