Sigara Satışını Düzenleyen Yasa Tasarısı Teklifine Uşak'tan Tepki

Uşak
Esnaf Odaları Başkanı Atalay Savaş, Türkiye
Büyük Millet Meclisine sigara satışlarıyla ilgili sunulan kanun teklifi hakkında basın açıklaması düzenledi. Bakkallar Odası Başkanı Akif Kahraman ile birlikte yapılan toplantıda ilgili kanun tasarısının küçük esnafa zarar vereceği iddia edildi.
Konuyla ilgili olarak konuşan Uşak Esnaf Odaları Başkanı Atalay Savaş, "Bakkal ve bayilerde pazarlanacak olan sigaranın bildiğiniz gibi tek paket haline getirilip ayrıca bunların bir kapalı dolap içerisinde pazarlanması bu yasayla beraber isteniyor. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Zaten küçük esnafımız ulusal ve yerel bazdaki market zincirleriyle mücadele etmek zorunda bırakıldılar. Aynı zamanda şu anda yaşanan ekonomik süreçte de belirli sıkıntıları var. Hal böyleyken bir de böyle bir yasanın çıkması bakkalımızın ve bayilerimizin bu konuda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayacaklarını hepimiz tahmin etmekteyiz" dedi
Olayın başka bir boyutuna da dikkat çeken Savaş, geçen yıllara kadar yüzde 23 olan kaçak sigara payının devletin yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadelesiyle yüzde 8'e kadar düştüğünü söyledi. Savaş sigara satışıyla ilgili son verilen önerinin yasalaşması halinde bu kaçak sigaraya tekrar kapı açılacağını iddia etti. Savaş, "Bundan dolayı ülkemizin vergi gelirlerinde de ciddi bir kayıp olacak. Dolayısıyla bakkalımızın da bu konuda çok fazla zarar edeceğini düşünmekteyiz. Biz bu durumun yasalaşmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Bakkallar Odası Başkanı Akif Kahraman da kaçak tütün ve sigarayla yapılan mücadeleyi takdir ettiklerini ve desteklediklerini ancak yeterli olmadığını ifade etti. Bakkal esnafı geçim kaynağının ekmek ve sigara olduğunu söyleyen Kahraman, "Biz zaten büyük marketler gibi büyük ciro yapamıyoruz. Sigara bizim günlük ve aylık satışlarımızın yüzde 60'ına tekabül eder. Meclisteki vekillerimizden bazılarının verdiği imzayla sigaranın kara dolap dediğimiz kapalı dolaplarda satışını öngören bir yasa teklifi söz konusu. Bu neyi önler? Bu sadece bakkal esnafının kazancını, kar marjını, günlük hasılatını, aylık hasılatını engeller. O da neye zarar verir, en başta zor durumda olan esnafa zarar verir. Bu tasarının kanunlaşması küçük esnafın ölüm fermanı olur" ifadelerini kullandı. - UŞAK
Uşak