Sigara tabakasında uyuşturucu ie yakalanan 2 kişiye gözaltı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, motorize polis ekipleri tarafından içinde 10 gram metamfetamin bulunan sigara tabakası ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı.

Devriye görevi yapan motosikletli polis ekibi, dün öğle saatlerinde, 15 Mayıs Mahallesi 789 Sokak'ta, Nurdan D.'nin (22) kendilerini görünce hızla uzaklaştığını fark edip, onu takibe aldı. Takibin ardından Nurdan D., üst araması yapılmak üzere durduruldu. Ancak bu sırada Nurdan D., elindeki içinde 10 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulunan metal sigara tabakasını yanına gelen arkadaşı Ahmet Ü.'ye vermek istedi. Polis durumu fark edip, sigara tabakasına el koydu. Nurdan D. ve Ahmet Ü., gözaltına alındı. Nurdan D.'nin çantasındaki aramada ise uyuşturucu içmek kullanılan bir düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.