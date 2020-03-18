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Sigara tiryakisinden korona maskesine sigara ayarı

Sigara tiryakisinden korona maskesine sigara ayarı Tokat'ta, maske takarak çalışan bir pazarcının sigara içebilmek için geliştirdiği yöntem görenleri şaşırttı.

18.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:38
Sigara tiryakisinden korona maskesine sigara ayarı
Sigara tiryakisinden korona maskesine sigara ayarı
TOKAT - Tokat'ta, maske takarak çalışan bir pazarcının sigara içebilmek için geliştirdiği yöntem görenleri şaşırttı.
Tokat'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşamba pazarı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Maskeyle çalışırken sigara içmek isteyen bir esnaf ise kendine göre bir yöntem buldu. Maskenin ağız kısmını delerek bir pet şişe kapağı yerleştiren esnaf maskesini çıkarmadan ağız kısmındaki kapağı açarak sigarasını içti. Uygulaması ile dikkatleri çeken pazar esnaflarından Faruk Balcı, buluşunu dile getirerek, "Sağlımız için maske takıyoruz, toplum sağlığı önemli. Kendi buluşum olarak böyle bir sistem yaptım. Maskeye taktığım kapağı açarak sigaramı içiyorum sonra kapatıyorum" dedi.
Korona virüse karşı alınacak en temel önlemlerden birinin tütün ürünlerinin kullanılmasına son verilmesi olduğunun hatırlatılması üzerine Balcı, sigarayı bırakmak istediğini ifade ederek, "İnşallah rabbim bir ikrahını verir sigarayı bırakırız. Sigarayı bırakana kadar bununla idare edeceğiz" diye konuştu.
Sigarayı bırakmaya karar verdi
Sigarayı bırakmak için korona virüs önlemlerinin tam zamanı olduğunu hatırlatılması üzerine Balcı, "Doğru haklısınız en iyisi biz sigarayı bırakalım. Bundan sonra sigara içmiyoruz, sigaralı maskeye son veriyoruz. Bundan sonra düzen böyle. Rabbimin izni ile sigarayı da bırakacağım" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: İHA

Etiketler : Balcı, Tokat, Genel

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