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Sigara vermeyince bıçaklandı

Karaman'da, parkta oturan Osman Yayla (26), sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

21.10.2019 16:00Sigara vermeyince bıçaklandı

Karaman'da, parkta oturan Osman Yayla (26), sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, dün akşam Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Osman Yayla, parkta oturduğu sırada yanına kimliği belirsiz 2 kişi gelip, sigara istedi. Yayla, sigara vermedi. Bunun üzerine 2 saldırgan, Yayla'yı bacağından bıçaklayıp, yaraladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan Yayla, çevredekilerin ihbari üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Karaman, Çelebi, Güncel

Kaynak: DHA

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