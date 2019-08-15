Sigaradan alınan asgari vergi tutarına zam geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 0,2895 TL'den 0,3899 TL'ye çıktı. Artışın paket satış fiyatı yansıyıp yansımayacağını firmalar belirleyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67'ye çıkarıldı.

ÖTV (III) sayılı listede yer alan "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" ile 'enfiye ve çiğnemeye mahsus' tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıkarıldı.

VERGİ TUTARI 7,8 TL OLDU

Asgari maktu vergi tutarı 0.3899 TL olunca paket başına asgari maktu vergi tutarı 7,8 TL oldu. Sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz'da 0.2679 liradan 0.2895 liraya yükseltilmişti. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

İşte o karar;

SİGARAYA YAPILAN ZAMLAR

6 Nisan'da sigaraya yapılan zammı, Temmuz'daki zam takip etmişti. 3 Ağustos'ta sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı gelmişti. Yapılan değişiklikler ile sigaranın ÖTV'si 55 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş, 70'lik rakı 7.27 lira, 70'lik şarap 58 kuruş zamlanmıştı. 3 Ağustos'taki zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL'den satışa sunuldu.