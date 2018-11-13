Sigaradan Çıkan Yangında Yaşamını Yitirdi

13 Kasım 2018 Salı 10:12



13 Kasım 2018 Salı 10:12

BARTIN'da, yalnız yaşayan Muammer Kazmacı (66), köy konağında sigaradan çıkan yangında, hayatını kaybetti.Merkeze bağlı Karahüseyinli köyündeki köy konağının ikinci katında yalnız yaşayan Muammer Kazmacı, iddiaya göre, gece saatlerinde sigara içerken uykuya daldı. Yere düşen sigara, yatağı ve halıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, Muammer Kazmacı odada mahsur kaldı.Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler, Muammer Kazmacı'nın cesediyle karşılaştı.Kazmacı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.- Bartın