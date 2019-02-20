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Sarıay Derneği tarafından hazırlanan "Sigaradan Kurtulalım Projesi" çerçevesinde öğrenciler, sigara yüzünden yakalandıkları hastalıklar nedeniyle tedavi görenleri ziyaret edecek.Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, özellikle lise çağında sigaraya başlama oranının çok yüksek olduğunu söyledi.Kural, amaçlarının sigara içen ya da içmeye özenen öğrencileri, sigara yüzünden hasta olmuş ve tedavisi devam eden hastalarla bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, "Sigaranın neden olduğu hastalıklar hakkında bilinçlenmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.Öğrencilerin tütün ürünlerinin zararlarını kurbanlarından dinleyerek bilinçlenmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kural, "Gençleri tütün kullanımından uzak tutmak ve böylelikle bağımlılıktan kurtararak sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.Programa katılan Eski Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı da sigaranın zararları hakkında bir konuşma yaptı.Türkiye'de sigara tüketimi için harcanan paranın yıllık savunma bütçesine neredeyse denk olduğuna dikkati çeken Akarcalı, "Çok uluslu sigara şirketleri, genç yaşta sizleri bağımlı yaparak ömür boyu kendilerine müşteri haline getirmek istiyorlar. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler hasta olursa bu ülkenin geleceği de hasta olur." değerlendirmesini yaptı.Bakanlığı döneminde kamusal alanda sigara içilmesinin yasaklanmasına yönelik ilk adımların atıldığına vurgu yapan Akarcalı, bu nedenle çok büyük bir lobi ile karşı karşıya geldiğini, hem kendisinin hem de ailesinin tehdit edildiğini anlattı.İstanbul Valiliği, İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerinin desteklediği proje kapsamında İstanbul'da eğitim gören lise öğrencileri, Süreyyapaşa ve Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanelerinde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret edecek.