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Sigaranın zararları anlatıldı karbonmonoksit ölçümleri yapıldı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı bırakma günü etkinlikleri kapsamında farkındalık standı açıldı.

11.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:41Sigaranın zararları anlatıldı karbonmonoksit ölçümleri yapıldı
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı bırakma günü etkinlikleri kapsamında farkındalık standı açıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi Poliklinik girişinde farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında, tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin oluşturulması ve bu bilincin artarak devam etmesini sağlamak amacıyla açılan stantta vatandaşlara yönelik bilgilendirmede bulunuldu. 10-11 Şubat 2020 tarihlerinde hizmet verecek olan farkındalık standında vatandaş ve personellere ekipler tarafından Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, Düzce'de bulunan sigara bırakma poliklinikleri ile dumansız hava sahası ve sigaranın zararlarının anlatıldığı afiş ve benzeri materyaller ile bilgilendirmelerde bulunularak karbonmonoksit ölçümleri yapıldı. - DÜZCE

Mustafa Kemal Atatürk, İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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