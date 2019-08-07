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Sigaranın zararları senaryo yarışması

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından "Sigaranın Zararları" konulu ödüllü senaryo yarışması düzenleniyor.

07.08.2019 15:47 Sigaranın zararları senaryo yarışması

Üniversite öğrencilerine yönelik yarışmada öğrenciler en iyi senaryoyu yazmak için yarışacak. "Dumansız Kampüs" projesi ile sigaraya savaş açan Ege Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi öğrencileri de yarışmaya yönelik çalışmalara erkenden başladı.

Amacı sigaranın zararlarını yazılı olarak nitelendirmek, sigarasız yaşamı desteklemek olan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Katılmak isteyen adayların, senaryolarını başvuru formu ile birlikte Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörlüğü'ne e-posta veya kargo ile ulaştırmaları gerekiyor. Her öğrencinin en fazla 3 senaryo ile başvurabileceği yarışmayı kazanan öğrencinin senaryosu kamu spotu olarak yayınlanacak. Ayrıca ilk üçe giren senaryoları yazan öğrencilere cep telefonu hediye edilecek.


Ege Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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