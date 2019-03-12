Sigarasız Sağlıklı Yaşama Adım Atanlara Düzenlenen Törenle "Sigarasız Yaşam Belgesi" Verildi

Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Sigarasız Sağlıklı Yaşam Kampanyası" ile sigarayı bırakanlara "Sigarasız Yaşam Belgesi" verildi.İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sebahattin Canmemiş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Ekrem Hatipoğlu, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Turhan Şener, kurum personeli ile sağlıklı yaşamı tercih eden vatandaşlar katıldı.Törende İl Sağlık Müdürü İlker Hancı'dan projenin geldiği aşama hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, "Sigara ile mücadelenin en temel ve kesin çözümü hiç başlamamaktır. Bazen özenti ile bazen de merakla özellikle gençlerimiz bu tür kötü alışkanlıklara tevessül edebiliyor. Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı hem sağlık hem de maddi ve manevi anlamda zarara sokan bu kötü alışkanlığın önüne geçebilmek, bırakılmasını teşvik etmek ve terk edilmesine yardımcı olmak adına Valilik olarak İl Sağlık Müdürlüğü'müz bünyesinde 'Sigarasız Sağlıklı Yaşam Kampanyası'nı başlattık. Bu bir başlangıç. Biraz sonra sağlıklı yaşamı tercih eden vatandaşlarımıza burada tevcih edeceğimiz belgeler sigarayı bırakmayı başardıkları için bir tebrik ve teşekkürdür. Bu iradeyi ortaya koyanları tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu sayı artarak devam edecektir." dedi.Vali Pehlivan kampanyadan son derece olumlu geri dönüşler sağlandığını ve Bayburt'un tanınmış simalarından Aşık Süphani'nin de sigarayı bırakarak sağlıklı yaşamı tercih ettiğini belirtti.Sanatçıların bu konudaki tavrının örnek olmasını dileyen Vali Pehlivan, "İnşallah bu sayede ilimiz genelinde her geçen gün sigarayı bırakanların sayısını artırır, vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir yaşama kavuşmalarına hep birlikte vesile oluruz." şeklinde konuştu.İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ise kampanya kapsamında bugüne kadar 96 kişinin sigarayı bıraktığını dile getirdi.Konuşmaların ardından sigarayı bırakarak sağlıklı yaşama adım atanlara Vali Pehlivan tarafından belgeleri takdim edildi.Tören Vali Pehlivan'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT