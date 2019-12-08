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Sigarayı bıraktıran iddia

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu masa tenisi maçıyla iddiaya girdiği müdüre sigarayı bıraktırdı.

08.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:04Sigarayı bıraktıran iddia
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu masa tenisi maçıyla iddiaya girdiği müdüre sigarayı bıraktırdı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Müdürü Cuma Kerkez ile masa tenisi maçıyla iddiaya girdi. Tahmazoğlu'nun maçı kazanması halinde Cuma Kerkez sigarayı bırakacak, kaybetmesi halinde ise Kerkez'e bisiklet hediye edecekti. Masa tenisi müsabakasını Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2/1 kazanarak, Cuma Kerkez'in paketini aldı. Sigarayı bırakma sözü veren Kerkez aynı zamanda Tahmazoğlu'na teşekkür etti. - GAZİANTEP

Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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