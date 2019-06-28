Sigarayla uyuduğu öne sürülen kişi, yangında yaşamını yitirdi

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, elinde sigarayla uyuduğu değerlendirilen kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uzunpınar
Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erdoğan Arslan'ın (45) evinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldükten sonra evde yapılan incelemede, Erdoğan Arslan'ın cansız bedeni bulundu.
Arslan'ın, elinde sigarayla uyuduğu sırada yatağın tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdiği kaydedildi. Jandarma
ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Arslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.