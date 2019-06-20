20.06.2019 10:29
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Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon

Sığınakta isimleri bulunan PKK

İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL  Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Mardinkırsalında 25 Şubat ve 26 Şubat 2017'de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı sığınaklarda ele geçirilen dijital materyallerde kimlik bilgileri, kod adları ve çeşitli iletişim adresleri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. DünİstanbulTEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteğiyle İstanbul,KocaeliveMuş'ta 9 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yaşadığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca ve 28 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerVatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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