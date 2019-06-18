18.06.2019 13:07
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sığındığı ağacın altında can verdi

Sığındığı ağacın altında can verdi

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Aydın köyünde, yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan yaşlı kadın yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Aydın köyünde, yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan yaşlı kadın yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydın köyünde yaşanan olayda, ot biçmek için kendisine ait tarlaya giden A.K. (79) adlı kadın, aniden yağmur bastırınca bir ağacın altına sığındı. Sığındığı ağacın altında ıslanmamak için üzerini naylon ile örten yaşlı kadın, altında bulunduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından ağacın altında hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleririn yaptığı incelemede yaşlı kadının sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Osmancık, Çorum, Aydın, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:51 Neredeyse parmağı kopuyordu
14:50 Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı
14:40 İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü
14:37 Yalova'da uyuşturucuya "Zeytin" geçit vermedi
14:13 Diyarbakır'da hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
14:07 Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü
14:02 Otomobilin çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasında