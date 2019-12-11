Haberler » Güncel » Sığındığı iş yerinin maskotu oldu - Haber

Sığındığı iş yerinin maskotu oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havada ısınmak için bir iş yerine sığınan kedi, çalışanların maskotu haline geldi.

11.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:07Sığındığı iş yerinin maskotu oldu
HAKKARİ (İHA) – 'nin ilçesinde soğuk havada ısınmak için bir iş yerine sığınan kedi, çalışanların maskotu haline geldi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Yüksekova ilçesinde, insanlar kadar sokak hayvanları da soğuktan etkileniyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri, soğuktan kaçan bir kedinin mekanı oldu. Bir hafta önce soğuk hava nedeniyle iş yerine sığınan kedi, çalışanların yakın ilgisiyle karşılaştı. Çalışanlar işlerini yaparken kedi de iş yerinde gönlünce dolaşıyor, bilgisayarın üstüne oturuyor, sıcak ortamın keyfini çıkarıyor.

Kedinin tüm yaramazlıklarına rağmen işlerini yapmaya devam eden çalışanlar, hayvanı mama ile beslemeyi de ihmal etmiyor. İş yeri çalışanlarından İhsan Tüner, havaların soğumasıyla beraber hayvanların sıcak yer aramaya başladığını belirterek, "Bizim de bir kediciğimiz var. Sıcak bir yer buldu. Biz de sahip çıkmaya başladık. Müşterilerimizin de ilgi odağı olmaya başladı. Biz işimizle uğraşırken, kendisi dükkanın içerisinde geziyor, sandalyelerin üstüne çıkıyor. Biz de kendisine sahip çıkarak mama ve suyunu veriyoruz. Masaların üstüne çıkarken onu rahatsız etmiyoruz. İnsanlar hayvanlara sahip çıkmalı. Hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim. Burada kaldığı sürece biz de onu sevmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21 Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
18:20 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
18:20 Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı - Haber
18:20 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haber
18:20 Muğla chp, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:26:46