Sığınma Evi Sakinleri İçin Yumak Bağışı Kampanyası

Tepebaşı
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla özel yumak bağışı kampanyası başlattı.
Kampanya ile toplanan iplerin, sığınma evinde kalan kadınlara kazanç kapısı oluşturması amaçlanıyor. Kampanya ile sığınma evinde kalan kadınların etkinlik saatlerinde kullanabilmesi için vatandaşların kullanmadığı ipleri (yün, orlon, dantel ipi gibi) kumbaralar aracılığı ile toplanıyor. Kadınların bu sayede geliştirdikleri örme becerilerini kazanç kapısına dönüştürebilmesine katkı sağlamayı hedefleyen kampanya ile 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde dayanışma sağlanması da amaçlanıyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye binasındaki kutunun içinde toplanması öngörülen iplerle hem kadınlarla dayanışmayı hem de evlerde kullanılmayan iplerin değerlendirilmesi ve bu sayede tasarrufun önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR
22 Kasım 2018 Perşembe 15:24