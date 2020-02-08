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Sığınmacı kadınlar depremzedeler için kolları sıvadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği(SGDD), Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere göndermek üzere battaniye örüyor.

08.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:38Sığınmacı kadınlar depremzedeler için kolları sıvadı
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği(SGDD), ve 'daki depremzedelere göndermek üzere battaniye örüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli (SGDD), Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek olmak için bir araya geldi. Programda Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanya kapsamında kadınlar Denizlispor'un renklerini de taşıyan yeşil-siyah renginde battaniye örmeye başladılar. Battaniyeler tamamlandığında Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.

"El emeği göz nuru"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Malatya'da meydana gelen depremden dolayı zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatmak istediğini anlattı. El emeği göz nuru battaniyelerin örülmeye başlandığını, tamamlandığında ise Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacağını belirterek "Hanım kardeşlerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olabilmek için böyle bir işe imza attı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Malatya, Denizli, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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