Sığınmacı Kadınlar Kanser Taramasından Geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye
Temsilciliği işbirliğinde yürütülen Sosyal Uyum Programı kapsamında, Amasya
'da yaşayan 40 yaş üstü mülteci ve sığınmacı anneler kanser taramasından geçti.
Program kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü
ekipleri tarafından sığınmacı kadınlar kanser taramasından geçirildi, ayrıca mülteci ve sığınmacı çocuklar ve annelerine hijyen eğitimi, aile planlaması, diş sağlığı, sağlık hizmetleri gibi konularda eğitim verildi.
Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan
, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşayan sığınmacı ve mülteci çocukların, topluma uyumlarının sağlanması ve Türk çocuklar ile yabancı uyruklu çocukların arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platformun oluşturulması amacıyla projenin yürütüldüğünü söyledi.
Mülteci ve sığınmacı çocukların yaşadıkları topluma uyum sağlamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:
"Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu program ile çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıklarını arttırmak, haklarına uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve aynı zamanda kültürler arasında karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir."
Türkiye,Amasya
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:54