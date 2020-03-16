Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Sığınmacılar 18 gündür kapıların açılmasını bekliyor - Ekonomi

Sığınmacılar 18 gündür kapıların açılmasını bekliyor

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar, yarınki Erdoğan, Macron ve Merkel zirvesine odaklandı.

16.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:55
Sığınmacılar 18 gündür kapıların açılmasını bekliyor
Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar, yarınki Erdoğan, Macron ve Merkel zirvesine odaklandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Angela Merkel, Yunanistan, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Ekonomi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Ekonomi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Ekonomi
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar Ekonomi
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Ekonomi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Ekonomi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Ekonomi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ekonomi
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı