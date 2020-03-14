Sığınmacılar ana karaya taşınıyor
Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisi, 1 Mart'tan sonra Ada'ya ulaşan ve yaklaşık bir haftadır gemide tutulan 450 sığınmacı ile Midilli Limanı'ndan ana karaya hareket etti.
14.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:50
Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisi, 1 Mart'tan sonra Ada'ya ulaşan ve yaklaşık bir haftadır gemide tutulan 450 sığınmacı ile Midilli Limanı'ndan ana karaya hareket etti.
Kaynak: AA
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