Haberler » Güncel » Haber

Sığınmacılar SIHHAT projesi ile şifaya kavuşuyor

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, "Ülkemize göçle gelenlere belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ediyoruz.

23.09.2019 15:06
Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, "Ülkemize göçle gelenlere belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ediyoruz." dedi.
Sağlık Bakanlığınca uygulanan Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı "SIHHAT" projesi kapsamında, Elazığ'da sağlık personeline eğitim verildi.
Genel Müdür Fatih Kara, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projenin, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2 yıldan fazla süredir yürütüldüğünü söyledi.
Projede görev alan 2 bin 520 sağlık çalışanı, 960 hasta yönlendirme personeli ve 50 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanının eğitime alındığını aktaran Kara, şunları kaydetti:
"Eğitim programlarıyla birinci basamakta verilen hizmetlerin daha güçlü bir şekilde aynı dilden verilmesi ve varsa sorunlar, bu konular konuşularak giderilmesi konusunda bu eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimler esnasında birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde hizmet veren arkadaşlar ile bir araya geliyoruz. Göç dünyanın önemli sorunlarından biri. Ülkemize göçle gelenleri belli bir standartta hizmet vererek dünyaya da örnek olmaya devam ediyoruz."
Göç Sağlığı Dairesi Başkanı Kanuni Keklik de Türkiye'deki halk sağlığı hizmetlerini daha ileri götürmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak "Sürekli göç alan, göç veren bir ülkeyiz. Ülkemizde 3 milyon 600 bini Suriyeli olmak üzere 4 milyon 800 bin sığınmacı var." ifadelerini kullandı.
Sığınmacılar SIHHAT projesi ile şifaya kavuşuyor

Fatih Kara, Türkiye, CEO, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:49 Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geldi
17:49 Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, "Dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz"
17:48 Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması
17:48 Kışlık konserve telaşıyla gelen kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyor
17:48 Otellerde uygulamalı eğitim veren lise sayısı 200'e çıkarılacak
17:46 STSO'dan 40 bin liralık kırtasiye yardımı
17:46 Emeklilere yapılan yardımda usulsüzlük davası