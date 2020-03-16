Sığınmacılardan Yunanistan sınır kapısı açılsın eylemi
Sığınmacılar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.
16.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:48
Sığınmacılar, Yunanistan 'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.
Edirne 'ye gelen sığınmacıların Avrupa 'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri sürüyor.
İngilizce "Biz insanız", "Yardıma ihtiyacımız var" yazılı dövizler taşıyan sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı önünde Yunanistan'ın kapıyı açması için slogan attı.
Sığınmacılar daha sonra kaldıkları alana geçti.
Edirne 'ye gelen sığınmacıların Avrupa 'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri sürüyor.
İngilizce "Biz insanız", "Yardıma ihtiyacımız var" yazılı dövizler taşıyan sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı önünde Yunanistan'ın kapıyı açması için slogan attı.
Sığınmacılar daha sonra kaldıkları alana geçti.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel
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