Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 17. gününe girildi
Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 17. gününde sürüyor.
15.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:28
Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 17. gününde sürüyor.
Edirne 'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.
En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan 'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.
Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele veriyor.
Soğukla da mücadele edecekler
Yunanistan'ın tazyikli su, gaz ve mermisiyle mücadele eden sığınmacılar, bugünden itibaren soğukla da mücadele etmek zorunda kalacak.
Bahar günleri, yerini Balkanlar'dan gelen soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin yanı sıra aralıklarla sağanakların görülmesi, en çok bebekli ve çocuklu sığınmacıları etkileyecek.
Tamponda bekleyen sığınmacılara acımasızca müdahaleleriyle gündeme gelen Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.
Edirne 'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.
En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan 'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.
Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele veriyor.
Soğukla da mücadele edecekler
Yunanistan'ın tazyikli su, gaz ve mermisiyle mücadele eden sığınmacılar, bugünden itibaren soğukla da mücadele etmek zorunda kalacak.
Bahar günleri, yerini Balkanlar'dan gelen soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin yanı sıra aralıklarla sağanakların görülmesi, en çok bebekli ve çocuklu sığınmacıları etkileyecek.
Tamponda bekleyen sığınmacılara acımasızca müdahaleleriyle gündeme gelen Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 17. gününe girildi
Etiketler : Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel
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