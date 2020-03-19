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Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar için sınır kapılarını açması, Yunanistan sınırında pek çok insanın bekleyişine neden oldu. Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alanda, koronavirüs salgınıyla müdahale kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

19.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:53

Geçtiğimiz haftalarda 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından sınır kapılarını açan Türkiye, buradan Avrupa 'ya gitmek isteyen göçmenleri engellemeyeceğini açıkladı. Haber sonrası binlerce sığınmacının Yunanistan sınırında bekliyor olması sebebiyle, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

ÇADIRLAR VE ÇEVRESİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nün özel kıyafet giyinen görevlileri tarafından, sığınmacıların kaldığı çadır ve çevresi dezenfekte edildi. Görevliler ayrıca bu alanda sağlık hizmeti veren sahra çadırlarında da çalışma gerçekleştirdi.

''HAFTA SONU DA İŞLEMLERİ SÜRDÜRÜYORUZ''

Sağlık Müdürlüğü İlaçlama Birim Sorumlusu Emre Promet, yaptığı açıklamada sığınmacıların alana geldiği ilk günden bu yana ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi. Sığınmacıların yaşadığı çadırlar ve çadır aralarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Promet, "Hafta sonu dahil olmak üzere bu işlemimizi sürdürüyoruz." dedi.

SIĞINMACILARIN VÜCUT ISILARI KONTROL EDİLİYOR

Alınan tedbirler çerçevesinde UMKE ekipleri de sıklıkla sığınmacıların vücut ısılarını termal ve elektronik cihazlarla ölçüyor.

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Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

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Sığınmacıların bulunduğu alan düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Etiketler : Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel

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