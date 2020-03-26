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Sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezlerinde Kovid-19 tedbirleri

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerindeki sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirler artırıldı.

26.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:08
Hatay 'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerindeki sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirler artırıldı.
Yaklaşık 2 bin 670 Suriyelinin kaldığı Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ile 3 bin 960 civarında Bayırbucak Türkmeninin yaşadığı YİBO Geçici Barınma Merkezinde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.
Merkezlerde bulunan konteynerlerin içleri dahil, hastane, market, cami, sokak ve sosyal yaşam alanları özel hazırlanan solüsyonla temizleniyor.
Alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar için uygulanan sokağa çıkma sınırlaması geçici barınma merkezinde de uygulanıyor.
Zorunlu haller dışında kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmediği merkezlerde, hijyen ve temizlik kurallarına azami özen gösterilmesi hususunda kamp sakinleri yetkililerce sık sık uyarılıyor.
Kovid-19 tedbirlerinin Arapça el broşürleri de merkez sakinlerine dağıtılıyor.
"Türk milletini ve bizleri Allah korusun"
Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezinde kalan Macide Ramadan (40), AA muhabirine, bu salgın sürecinde kendilerini de düşünenlere teşekkür etti.
Tedbirlere uymak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ramadan, "Yetkililer, bizimle ve çocuklarımızla çok ilgileniyorlar, bizim için tedbir alıyorlar. Türk milletini ve bizleri Allah korusun." dedi.
Musenne Zarzuri ise kampta alınan tedbirlerinden çok memnun olduklarını kaydetti.
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Sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezlerinde Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Yayladağı, Altınözü, Hatay, Güncel

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Sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezlerinde Kovid-19 tedbirleri

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