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Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor

Sığınmacılardan detaylar MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

13.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:59
Sığınmacılardan detaylar
MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa 'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan 'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor. Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler : Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Güncel

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