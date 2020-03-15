Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.
15.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:13
Avrupa 'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan 'a geçişleri sürüyor.
Avrupa'ya geçmek için Edirne 'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.
Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor.
Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç Nehri, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.
Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.
Avrupa'ya geçmek için Edirne 'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.
Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor.
Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç Nehri, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.
Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Etiketler : Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel
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