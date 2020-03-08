Sığınmacıların Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor.
08.03.2020 09:32
Sığınmacıların Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sığınmacıların Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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