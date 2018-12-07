Sığınmacılarla Yurt Dışına Kaçmak İsterken Yakalandılar

Kırklareli
'nde, Afganistan
uyruklu sığınmacıların arasına karışarak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki terör örgütü PKK
üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Babaeski Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyünde asayiş kontrolü yaptığı sırada M.F. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin de aralarında olduğu şüphelilerin kontrollerinde J.O, Z.A.A, K.B ve H.Ş'nin terör örgütü PKK üyeliği gibi çeşitli suçlardan devam eden yargılamalarının bulunduğu tespit edildi.
Yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüphelilerle sürücünün gözaltına alındığı olayda, otomobilde yapılan aramada şişme bot, kürek ve pompa ele geçirildi.
Göçmenler ise işlemleri ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
07 Aralık 2018 Cuma 12:14