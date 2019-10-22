Haberler » Güncel » Sığır kalbiyle dikişsiz kalp ameliyatı eğitimi

Sığır kalbiyle dikişsiz kalp ameliyatı eğitimi

Toplumda görülme sıklığı giderek artan, kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan en büyük atar damar olan aort kapakçığındaki darlık probleminin dikişsiz ameliyatı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sığır kalbi üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle gösterildi.

22.10.2019 11:02Sığır kalbiyle dikişsiz kalp ameliyatı eğitimi

Toplumda görülme sıklığı giderek artan, kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan en büyük atar damar olan aort kapakçığındaki darlık probleminin dikişsiz ameliyatı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sığır kalbi üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle gösterildi.

Hastanenin Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Minimal İnvaziv Tekniklerle Aort Kapak Replasmanında Dikişsiz Kapak Çözümleri" konulu toplantıda Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Özsöyler ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Gürbüz, aort darlığı ve uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili bir konuşma yaptı .

Aort darlığı operasyonlarının dikişsiz çözümüyle ilgili teorik bilgilerin verildiği toplantıda, sığır kalbi üzerinde dikişsiz kapak operasyonu uygulamalı olarak anlatıldı.

Başarıyla gerçekleştirilen bu operasyona ilişkin tüm detayların teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı toplantıda, dikişsiz kapakla ilgili konular tartışıldı.


Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59 İSTANBUL HAVALİMANI KIŞA HAZIR
12:58 Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya geldi
12:58 Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi
12:58 Tiflis İpekyolu Forumu başladı
12:58 Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı
12:58 Rektör kızını dolandırdığı iddia edilen üniversite çalışanı hakim karşısına çıktı
22.10.2019 13:00:27