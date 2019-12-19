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Sığırcık kuşlarının dansı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.

19.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:41 Sığırcık kuşlarının dansı

'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.

Sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçan sığırcık kuşları, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesinde görüldü. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları, çevredekilerin ilgisini çekti. Mahalle sakinlerinden Bilal Ergün, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturan kuşları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sığırcık kuşlarının görüntüsü

Haber: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), -



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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