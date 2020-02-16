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Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, Taksim semalarında ilginç görüntüler oluşturdu.

16.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:26Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı
Sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, semalarında ilginç görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde adeta dans eden kuşları gören vatandaşlar hem izledi hem de görüntüledi.

Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımında toplanan sığırcık kuşları eşsiz görüntüler oluşturdu. Birlikte uçarken adeta dans edercesine havada süzülen kuşlar izleyenleri mest etti. Bir yandan Taksim semaları kızıla bürünürken, bir yandan da sığırcık kuşlarının dansı eşsiz görüntüler oluşturdu. Kuşları gören vatandaşlar hem izledi hem de görüntüledi. - İSTANBUL

Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

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