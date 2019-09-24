Haberler » Güncel » Haber

Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen

Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımındaki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.

24.09.2019 19:40Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen
Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımındaki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.
Kentteki yüzlerce sığırcık akşam saatlerinde gün batımı sırasında Kura Nehri'nin Ardahan Köprüsü mevkisindeki sazlığa geldi.
Buradaki ağaçlık alanın üzerinde havada toplu hareket eden sığırcıklar, adeta görsel şölen oluşturdu.
Gün batımına denk gelmesi dolayısıyla kuşların Kura Nehri'nin durgun suyuna yansıyan görüntüsü ise izleyenlerin beğenisini topladı.
Özellikle suya yansımanın ilgi çektiği gösterinin ardından kuşlar bölgeden ayrıldı.

Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46 Kocaeli'de akü hırsızlığı
20:45 Konyaspor'da hazırlıklar yeniden başladı
20:45 "Nükleer silahlar konusunu adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım"
20:45 Büro-Memur Sen'den 'kılık kıyafet' açıklaması
20:44 - Halep'te Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı
20:44 NEVÜ Rektörü Bağlı: "81 ilden öğrenci alan tek üniversiteyiz"
20:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "türkiye Tüm Dünyayı ve İnsanlığı Kucaklayan, Sorunlara Adil Çözümler...