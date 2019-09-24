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Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen

Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımındaki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.

24.09.2019 20:32
Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımındaki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.
Kentteki yüzlerce sığırcık akşam saatlerinde gün batımı sırasında Kura Nehri'nin Ardahan Köprüsü mevkisindeki sazlığa geldi.
Buradaki ağaçlık alanın üzerinde havada toplu hareket eden sığırcıklar, adeta görsel şölen oluşturdu.
Gün batımına denk gelmesi dolayısıyla kuşların Kura Nehri'nin durgun suyuna yansıyan görüntüsü ise izleyenlerin beğenisini topladı.
Özellikle suya yansımanın ilgi çektiği gösterinin ardından kuşlar bölgeden ayrıldı.
Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen

Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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