Sığırcıkların en güvenli yuvaları doğal gaz kutuları - KARS

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanların ve çiftçilerin yararına çalışan ve böcekçi kuş olarak bilinen sığırcıklar, doğal gaz abone sayaç kutularına yuva yapıyor.İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi Alpina Konakları mevkisindeki binaların dış cephesine monte edilen doğal gaz abone sayaç kutuları, her yıl mayıs ayında sığırcıklar için yuva hizmeti görüyor.Mayıs ayında bölgeye gelen sığırcıklar, en güvenli yer olarak gördükleri doğal gaz abone sayaç kutularına yuva yapıp yumurta bırakarak yavrularını burada büyütüyor.Yörede böcekçi kuşlar olarak bilinen sığırcıklar, yavrularını böceklerle besledikleri için hem ormanları hemde çiftçilerin ekili alanlarını zararlı böceklerden koruyarak önemli bir ekosistem hizmeti veriyor.Yaban hayatı araştırmaları için Sarıkamış'a gelen Kuzeydoğa Derneği Başkanı, Utah ile Koç üniversiteleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böcekçi kuşlardan sığırcıkların bu tür güvenli yerlerde üremeyi tercih ettiklerini söyledi.Şekercioğlu, bu kuşların popülasyonun takibi için yaptıkları çalışmalarda sığırcıkların ideal yuva yaptıklarına tanık olduklarını belirleterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel araştırma için tasarlanan yuvaların bundan farkı yok, tamamen tesadüf olmuş. Onlar da kapakları olan yuvalar yapıyor, bilim insanları, kuş bilimciler, bu tür yuvalarda kuşların yaşamlarını takip ediyor. Burada yuva yapan sığırcıklar doğaya, insanlığa, ekosisteme hizmet ediyor." dedi.Kariyerinin önemli kısmını kuşlar üzerine araştırma yaparak geçirdiğini aktaran Şekercioğlu, "2016 yılında Şikago Üniversitesi Matbaası tarafından yayımlan kuşlar neden önemlidir diye kitabım, yayınlanan birçok makalem var. Kuşların böcek yeme hizmeti her sene çiftçilere milyarlarca lira tasarruf sağlıyor. Çünkü kuşlar böceklerin sayısını azalttıkça tarımda daha az böcek ilacı kullanılıyor. Bu sayede hem böcek ilacı parasından tasarruf sağlanıyor hem de ürün fazla oluyor hem de daha az ilaç kullanarak doğayı daha az zehirliyorsunuz." diye konuştu.Şekercioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bir meslektaşımın yaptığı araştırma sonucu kuşları böcekleri yemesi sebebiyle sağlanan böcek kontrol hizmetinin yıllık değeri hektar başına 310 dolar. Yani çiftçilere hektar başına 2 bin lira gelir artışı sağlıyor. Bununla ilgili çok örnekler var. Doğal gaz kutularını yuva olarak seçmiş sığırcıklar, yavrularına getirdikleri binlerce, milyonlarca böcek ve larvasıyla kendi yedikleri böceklerle Sarıkamış ormanlarındaki böcek zararlarını da azaltarak ormanların eko sistemine çok önemli hizmette bulunuyor."