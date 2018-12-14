Sığırcıkların Görsel Şöleni - Kırklareli

Kırklareli
semalarında aynı anda uçan binlerce sığırcık kuşu görsel şölen oluşturdu.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı
üzerinde uçan sığırcık kuşları dans edercesine hareketler sergiledi.
Akşam saatlerine doğru gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık kuşu, yaptıkları uçuşla görsel bir şov sundu.
Kuşların gökyüzündeki ilgi çeken görsel şölenini ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla bu anı kaydetti.
Yaklaşık 30 dakika gökyüzünde uçuşan sığırcıklar bir süre sonra gözden kayboldu.
Demokrasi Meydanı,Kırklareli
14 Aralık 2018 Cuma 19:37