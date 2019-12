Sign of the City 2019'un yıldızı, aldığı 3 ödülle Gaziantep!

Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nın ikinci günündeki törende, 5 ana kategoride 30 ödül, sahiplerine sunuldu.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul ve inşaat sektörü altıncı yılındaki Sign of the City Awards (SotCA) töreninde bir araya geldi. Sektöre dinamizm katan ve nitelikli kentleşmenin standartlarını belirlemede önemli bir rol üstlenen SotCA önceki gün RE360 Gayrimenkul Buluşması'nın ikinci gününde gerçekleştirildi. Sektörün tüm paydaşlarının katıldığı ve Demirören Medya yönetiminin hazır bulunduğu Swissotel'deki törende 'imza projeler' ödüllendirildi.

Hürriyet'in öncülüğünde Emlak Konut'un katkılarıyla ve EY Türkiye'nin stratejik ortaklığıyla gerçekleşen törene, RE360 katılımcılarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Yarışmada, Türkiye'nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eş başkanlığında toplanan profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. 100'ü aşkın projenin başvurduğu yarışmada, sosyal sorumluluk projeleri, yerel yönetimlerin katılımı ve yeşilin öne çıktığı örnek yapıların ağırlıklı olarak başvuru yapması dikkati çekti.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI FATMA VARANK:

"YAŞAM KALİTESİNE DEĞER KATAN PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Ödül töreninde konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ödüle layık görülen ve yarışmaya katılan tüm projeleri/firmaları tebrik ederek, "Şehirler her şeyden önce birer mekandır. Şehircilik ise mekanların düzenli, sağlıklı ve kimlikli bir yaşam haline getirilmesi için ortaya konulan gayrettir. Bu gayret hayal kurmakla başlar. İnsana ve hayata dair her düşünce ve değer, hayallerle birlikte şehre işlenir. Sizler, kimliğimizi, kültürümüzü, hayat biçimimizi ve ilişkilerimize şehirlerimize yansıtarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz" dedi.

Bakanlık olarak şehirleri kendi kimlikleriyle geleceğe taşıyan bilinçle hareket ettiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Varank, "İstiyoruz ki şehirlerimize yaptığımız her yatırım, gerçekleştirdiğimiz her proje hem kültürel hem de ekonomik bir değer olarak şehirlere geri dönsün. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesine artı bir değer katsın. Özellikle şehirlerin ülkelerden daha ön plana çıktığı bir dönemde bu projelere ihtiyaç var. İstanbul, ülkemizin en önemli marka şehri. İstanbul'un marka değerini daha da arttırmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirdik. Kıtaları birbirine bağladık ama aynı zamanda dünyayı da İstanbul'a bağladık. Çin'den gelen trenler artık İstanbul üzerinden Londra'ya kadar kesintisi gidebiliyor. Afrika'dan, Uzakdoğu'dan, Rusya'dan yolcular İstanbul üzerinden tüm dünyaya uçuyor. İstanbul'un marka değerini arttıracak birçok projemiz var. Bunları da en kısa zamanda sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii tüm bu projeleri gayrimenkul ve inşaat sektöründen cesaret alarak ve sektörün gücüne inanarak yapıyoruz. Şehirlerimizi ve ülkemizi geleceğe taşımak için bizim kimliğimize ve kültürlerimize yakışan projelere hep birlikte imza atalım" diye konuştu.

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu: "Katılımcılarımıza Uluslararası Bir Ortamda Tanıtım İmkanı Sunduk"

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise yaptığı konuşmada, yarışmanın sektör içindeki önemine dikkati çekerek, "Şehirlerin çehresi günden güne değişiyor. Bu noktada Hürriyet Gazetesi önderliğinde bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz Sign of the City Ödülleri ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük. Hepinizin bildiği gibi 2019 yılı itibariyle bulunduğumuz coğrafyanın koşulları ve küresel ekonomideki belirsizlikler pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründeki ticari faaliyetlerde yavaşlamaya neden oldu. İnşaat sektörünün Türk ekonomisindeki kritik önemi nedeniyle bu yavaşlamadan tüm sektörler etkilendi. Bu yıl Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşmasıyla ile güçlerimizi birleştirdik. Böylelikle Sign of the City katılımcılarına bir ödülden öte uluslararası bir ortamda kendilerini tanıtma olanağı sunduk" dedi.

Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, SotCA'nın her geçen yıl gördüğü ilgi ve sektör içindeki söz sahibi yapısından bahsetti. Konuk, "Yarışmanın gayrimenkul sektörünün gelişimine katkısı kadar mimari, kalite ve çevre yaşam kalitesine de yenilikçi fikirlerle katkı getireceğini hep birlikte görüyoruz. Bu 6 yılda gayrimenkul geliştirme projelerinin yanı sıra yerel ve merkezi yönetim olmak üzere tüm paydaşlar birlikte hareket ediyor. Bu özgün başarıyı bu yıl RE360 Gayrimenkul Buluşması ile buluşturarak sektörde önemli bir sinerji yaratmak çok değerli" diye konuştu.

SotCA Jüri eş başkanı ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise "Jürimiz multi disipliner bir yapıdaydı; uyum içerisinde bir değerlendirme süreci geçirdik. Tarihi koruma bilinci, sosyal sorumluluk önceliği jürimizin değişmeyen değerleriydi. Bu gece jürinin şeffaf bir değerlendirme süreciyle üzerinde özenle çalıştığı önemli projeler ödül aldı. Tüm jüri üyelerimiz adına bütün projeleri kutluyoruz" dedi.

KAMU KURUMLARINDAN ÖDÜLLÜ PROJELER

Bu sene yenilikleriyle Kent ve Mimarlık kategorilerinin alanlarının genişletildiği SotCA, yetkin mimarların ve mimari projelerin başarılarına da sahne oldu. Kamu kurumlarının katılımının yoğun olarak dikkati çektiği ödül töreninde 'En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi' ödülünü 3 proje paylaştı. 'Tarihi Kemeraltı'nın Yeniden Keşfi' ile TARKEM, 'Tarihi Eski Belediye Binasının ve çevresinin turizme kazandırılması' ile Talas Belediyesi, Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu ödülün sahibi oldu. Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi de 'En İyi Kentsel Tasarım– Devam Eden Projeler' ödülünü aldı. 'En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Devam Eden Projeler' ödülü de Darulaceze Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Tesis projesiyle T.C. Darülaceze Başkanlığı'nın oldu.

GAZİANTEP'E 3 ÖDÜL

Sign of the City 2019'un yıldızı, aldığı 3 ödülle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu. Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu projesiyle 'En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi', Hışva Han Restorasyonu ile 'En İyi Turizm Hizmet Yapıları' ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'yle 'En İyi Sosyo Kültürel Yapı' ödüllerinin sahibi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi aldı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ ÇANAKKALE'NİN YILIN FARK YARATANI ÖDÜLÜ ZEYNEP BODUR OKYAY'IN OLDU

Gecede 'En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' başlığında Çanakkale'nin akıllı şehre dönüşüm yolculuğunun ilk aşaması olan ve Kale Grubu'nun Türkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü ile gerçekleştirdiği 'Aklım Fikrim Çanakkale' projesi ödüllendirildi. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay'a aynı zamanda 'Yılın Fark Yaratanı' ödülü sunuldu. Kale Grubu Yönetim Kurulu Baskanı ve CEO Zeynep Bodur Okyay, "Kurucumuz rahmetli babam İbrahim Bodur, hayatta her alanda ve hayatın her anında fark yaratmaya inanırdı. Sosyal faydayı önceliklendirir, insanı her zaman merkeze koyardı. Yalnız kendin için yaşamamak, doğduğun ve doyduğun topraklara değer katmak kurucumuz İbrahim Bodur'dan devraldığımız en büyük miras. Biz Kale Grubu olarak, yalnızca üretimi ve büyümeyi değil; ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefliyoruz. Biz, sahip olmaya değil, sahip çıkmaya inanıyoruz" diye konuştu.