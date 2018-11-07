Sign of the City Awards 2018 Sahiplerini Buldu

Hürriyet'in öncülüğünde 5 yıl önce gayrimenkul ve inşaat sektörünü teşvik etmek üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen; Sign of the City Awards töreni önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşti.

Geceye; Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan, Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, LineaDecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Teknik Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Schindler Genel Müdürü Zafer Kabadayı, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, YDA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Kütahya Porselen ve NG Sapanca Otelleri'nin Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Güral, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, Demirören Medya Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Sayın Gürcan Korkmaz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge TemsilcisiDeniz Sipahi, Hürriyet yazarlarından Sedat Ergin, Yalçın Bayer gibi bürokrasi, iş ve basın dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Sayın Güzin Konuk, World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Sayın Suha Özkan eş başkanlığında toplanan 18 kişilik jüri; toplamda 5 ana kategoride 25 başlıkta 61 kurum ve kuruluştan gelen 120 başvuruyu inceledi. Gecede 38 proje "Sign Of The City" ödülünün sahibi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum:

'Türkiye için Kazanç Vakti' Sektöre Hareket Kattı

Ödül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de gayrimenkul sektörünün dünya çapında marka olması için yola çıkmış ve gelenekselleşmiş ve bu yıl 5.'si düzenlenen SotCA'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projeyi düzenleyen başta Demirören Medya grubu olmak üzere tüm jüri üyelerimize, firmalarımıza, mimarlarımıza, markalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyorum." diye başladığı konuşmasında bakanlığın yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Bakan Kurum, "Yeni hükümet sisteminin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve geldiğimizde toplantılar yaptık. Sektörün sorunlarını, problemlerini masaya yatırdık. Bize düşen hızlı bir şekilde çalışmalar yapmaktı. İlk çalışmamız 'Türkiye için Kazanç Vakti' sloganı ile yola çıktığımız ve 1 ay gibi kısa bir sürede güzel bir satış yaptığımız bir kampanya gerçekleştirmek oldu. Bu kampanya ile birlikte yüzde 0,98 vade farkıyla 120 ay taksitlendirme yaptık, güzel bir satış gerçekleşti. Sektörümüzü ve sektörümüzü etkileyen diğer sektörlere ciddi bir hareket sağladı…" dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda AK Parti iktidarı ile 2003 yılından bu yana 840 bin konut üretildiğini anlatan Bakan, "Vatandaşlarımıza da TEFE TÜFE artışı ile satış yaptık. Bu artışların da yüzde 8, 10 ve 12'yi geçmeyecek şekilde düzenlemesini yaptık…" şeklinde konuştu.

"Millet bahçeleri kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 arttıracak"

100 günlük eylem planlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 39 eylemle katıldıklarını anlatan Bakan Kurum, "Bu planların içinde tüm sektörleri ilgilendiren hem şehircilik hem çevre anlamında birçok eylemimiz var. Katı atık tesisleri, atık su arıtma tesisleri, içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı ve millet bahçeleri… 18 ilde 33 adet millet bahçesi yapıyoruz. 2 ve 3.100 günlerde de her ilimizde en az 1 tane olacak şekilde millet bahçesi yapacağız. Bu bahçeler sadece İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 10 arttırıyor. Bahçelerin içerisinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek alanlar inşa edilecek. Bu alanların büyük bir kısmı şehrin içinde en iyi lokasyonlardaki araziler…" dedi.

İmar barışı projesinden de bahseden Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, "İmar barışı 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış yapıları içeriyor. Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bu yapıların olmasına veya şehirlerin siluetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 8,5 milyonun üzerinde bir talep geldi. Bu talep karşısında biz de duyarsız kalmadık ve tarihi 31 Aralık 2018'a kadar uzattık…" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm konusuna değinen ve 580 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirildiğini söyleyen Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizdeki yerleşim alanlarının yüzde 66'sı deprem bölgesi, nüfusun yüzde 71'i 1. ve 2. bu bölgelerde yaşıyor. Kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz. Kentsel dönüşümde de yüksek binalar değil şehrin siluetine uygun yatay binalar yapma kararı aldık. Yüzde 10-15 oranında imar artışına müsaade edeceğiz. Arz talep dengesi çerçevesinde kentsel dönüşümün yürütülmesi bizim için önem arz ediyor…"

Yabancıya mülk edinme düzenlemesi konusunda da bilgi veren Bakan Kurum, "Buna ilişkin 1 milyon dolar olan sınırı 250 bin dolara çektik. Yurt dışında yaşayan vatandaşların alabilmesi adına da düzenlemeler yapıyoruz. Bu yıl geçen seneye kıyasla yüzde 151 artışla 5 bin 615 satış gerçekleşti. Bizim bu yasadan beklentimiz yıllık 12 milyar dolar seviyelerine gelmesidir. Bu ülke bunu hak ediyor.

Demirören Medya'nın girişimleriyle Şubat 2019'da Almanya'nın Essen kentinde gerçekleştirilecek Evim Türkiye gibi yurtdışında ülkemizi tanıtan fuarlar, organizasyonlar yapmamız önem arz ediyor. Bu sadece sektörümüzü değil ülkemizdeki tüm sektörleri ilgilendiriyor. Oradaki tanıtımda sıcak satış olmasa da bu tanıtımlar bize ve sektörümüze olumlu bir şekilde yansır. Tüm sektör temsilcilerini Evim Türkiye fuarına katılıma davet ediyorum…" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çiğdem Karaaslan ise davetlilere hitap etti ve SotCA'nın 5. Yılında artık gelenekselleşmiş ve kurumsallaşmış bir başarıya imza attığını belirtti. Karaaslan, "Türkiye'de yaptığımız projelerin hepsinin bir anlamı ve mesajı var. Dünyada ses getiren projeler yapıyoruz. Bugün burada 120 projenin başvurusunun olması gurur verici. Artık bina üretmekten çok yaşam alanları tasarlıyoruz. Geceye emek ve katkı sağlayan, geleceğe umudumuzu besleyen herkese teşekkür ediyorum…" şeklinde konuştu.

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Soysal:

Sign of the City'nin Önemi Büyük

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Soysal, Türkiye'nin son yıllarda alt yapı yatırımları ve inşaat projeleriyle önemli yol kat ettiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde inşaat sektörü 2017 yılında öncelikli desteklenen sektör seçilmişti. Bu sayede 2018 yılında da inşaat sektörü iktisadi faaliyetler ve iç piyasa ekonomisinin canlandırılmasında lokomotif görevi görmeye devam etti. Bugün inşaat sektöründe faaliyet gösteren pek çok kuruluş, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ölçekli ve iftiharla anılan projelere imza atıyor. Büyükşehirlerimizde sürmekte olan kentsel dönüşüm faaliyetleri ise vatandaşlarımızın daha nitelikli yapılara kavuşmasına, standartları daha yüksek bir yaşam sürmesine olanak tanıyor. Bu noktada Sign of The City ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük…" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla ve İstexpo iş birliği ile 8-9 ve 10 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenecek 'EVİM TÜRKİYE' fuarından da bahseden Soysal, "Bildiğiniz gibi Avrupa'da yaşayan yaklaşık 4 milyon vatandaşımız var. Her yaz Türkiye'ye geldiklerinde, konut yatırımlarında hatırı sayılır bir hareketlilik yarattığını gözlemlediğimiz bu vatandaşlarımıza özel bir fuar projesini hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki, 'Evim Türkiye', sadece inşaat sektörünü değil, bağlı 200 sektörü de harekete geçirecek bir organizasyon olacak…" dedi.

SotCA Jüri Eş Başkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Sayın Güzin Konuk "21. yüzyıl bilgi teknolojileri yüzyılı. Kentler artık yeni yaşam biçimlerini etkiliyor. Kentlerin oluşumunda 3 hedefin üzerinde durulması gerekiyor: farkındalık, bakış açısında derinlik ve iş birlikleri platformu. Bu akşam bu 3 hedefin de SotCA bünyesinde gerçekleşmesi gurur verici…" diye konuştu.

SotCA Jüri Eş Başkanı World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Sayın Suha Özkan ise projelerin bağımsız bir jüri tarafından oy birliği ile seçildiğini belirtti ve "Tüm jüri üyeleri çağdaş teknolojiyi kullanarak şeffaf bir eleme gerçekleştirdi. Ödül alanları kutluyor ve yapı tarihine damga vuran SotCA'yı alkışlıyorum." dedi.

LineaDecor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ercan Ecemiş, "Söylenecek çok şey var çünkü inşaat sektörü derin ve geniş bir sektör. Sektörden kazancımızı müşterilerimizle paylaşmayı bir gelenek haline getirdik. Bu akşam sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz…" diye konuştu.

SotCA Her Geçen Yıl Sınırlarını Genişleterek Yoluna Devam Ediyor

Her yıl gelişen ve daha geniş kitlelere ulaşan SotCA'ya bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Belgrad gibi lokasyonlardan da başvuru yapıldı. Bölgelerden gelen başvurular, finalist olmak ve SotCA ödülünü almak için büyük bir yarışın temsilcileri oldu.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü için adeta bir laboratuvara dönüşen, sektörü geliştiren dünya metropolleri içinde adından söz ettiren İstanbul, gecede özel bir ödül aldı. Sign of the City Awards 5. Yıl Özel Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum takdim etti.

Aynı kategoride birden çok projenin ödül aldığı anlar, törene renk kattı. En İyi Sosyo Kültürel Yapı – Devam Eden Projeler'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı kategoride Kartal Dragos Kahramanlar Camii ve Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi de Jüri Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Doğal ve kültürel mirası yaşatmaya, geliştirmeye yönelik koruma ve uygulama projeleri 'Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi' başlığında ödüllendirildi. Başvuruda bulunan 5 proje bu başlıkta ödüle layık görüldü. Kamu kurumlarının yoğunlukta olduğu kazanan projeler; Altındağ'da hayata geçirilen 'Tarihi Kent Merkezinde Bir Mahalle Yeniden Doğuyor' adlı proje, Eyüp Sultan Tarihi Merkez Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, İzmir Tarih Projesi, Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Cibali ve Narmanlı Han oldu.

Yarışmanın ilgi gören ve jüri tarafından desteklenen bir diğer kategorisi ise Sosyal Sorumluluk'tu. Folkart Yapı tarafından geliştirilen Sanata Değer Projesi, Tahincioğlu Gayrimenkul'un hayata geçirdiği İçerde Çocuk Var Projesi, Nef Gayrimenkul'un sosyal sorumluluk projesi Nef Karaçay, Nilüfer Belediyesi'nin 'Oyun Engel Tanımaz' ve Konya Selçuklu Belediyesi'nin 'Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi' projeleri bu kategorinin kazananları oldu.

Prof. Dr. Metin Sözen'e, sektöre yaptığı katkılar nedeniyle Jüri Onur Ödülü verildi.

Stratejik ortaklığını EY Türkiye'nin yaptığı Sign of the City Awards ödül töreni; Hürriyet'in öncülüğünde, Lineadecor proje ortaklığında, Schindler Asansör'ün platin sponsorluğunda ve Emlak Konut'un katkılarıyla gerçekleşti.