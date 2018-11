Sign Of The City Awards 2018 Sahiplerini Buldu

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:17



07 Kasım 2018 Çarşamba 19:17

Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği Sign of the City Awards 2018 görkemli bir törenle gerçekleştirildi.Hürriyet'in öncülüğünde 5 yıl önce gayrimenkul ve inşaat sektörünü teşvik etmek üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen; Sign of the City Awards töreni önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşti.Geceye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Medya Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet yazarlarından Sedat Ergin, Yalçın Bayer, bürokrasi, iş ve basın dünyasının önde gelen isimleri katıldı.Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eş başkanlığında toplanan 18 kişilik jüri; toplamda 5 ana kategoride 25 başlıkta 61 kurum ve kuruluştan gelen 120 başvuruyu inceledi. Gecede 38 proje SotCA ve başvuruda bulunan 33 proje de 'Premium' ödülün sahibi oldu.MURAT KURUM 'TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ' SEKTÖRE HAREKET KATTIÖdül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeni hükümet sisteminin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve geldiğimizde toplantılar yaptık. Sektörün sorunlarını, problemlerini masaya yatırdık. Bize düşen hızlı bir şekilde çalışmalar yapmaktı. İlk çalışmamız 'Türkiye için Kazanç Vakti' sloganı ile yola çıktığımız ve 1 ay gibi kısa bir sürede güzel bir satış yaptığımız bir kampanya gerçekleştirmek oldu. Bu kampanya ile birlikte yüzde 0,98 vade farkıyla 120 ay taksitlendirme yaptık, güzel bir satış gerçekleşti. Sektörümüzü ve sektörümüzü etkileyen diğer sektörlere ciddi bir hareket sağladı dedi.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda AK Parti iktidarı ile 2003 yılından bu yana 840 bin konut üretildiğini anlatan Bakan Kurum, 'Vatandaşlarımıza da TEFE-TÜFE artışı ile satış yaptık. Bu artışların da yüzde 8, 10 ve 12'yi geçmeyecek şekilde düzenlemesini yaptık ifadelerini kullandı.'MİLLET BAHÇELERİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI YÜZDE 10 ARTTIRACAK100 günlük eylem planlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 39 eylemle katıldıklarını anlatan Bakan Kurum, 'Bu planların içinde tüm sektörleri ilgilendiren hem şehircilik hem çevre anlamında birçok eylemimiz var. Katı atık tesisleri, atık su arıtma tesisleri, içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı ve millet bahçeleri.18 ilde 33 adet millet bahçesi yapıyoruz. 2 ve 3. 100 günlerde de her ilimizde en az 1 tane olacak şekilde millet bahçesi yapacağız. Bu bahçeler sadece İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 10 arttırıyor. Bahçelerin içerisinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek alanlar inşa edilecek. Bu alanların büyük bir kısmı şehrin içinde en iyi lokasyonlardaki arazilerdir dedi.İmar barışı projesinden de bahseden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İmar barışı 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış yapıları içeriyor. Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bu yapıların olmasına veya şehirlerin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 8,5 milyonun üzerinde bir talep geldi. Bu talep karşısında biz de duyarsız kalmadık ve tarihi 31 Aralık 2018'a kadar uzattık diye konuştu.MEHMET SOYSAL SİGN OF THE CİTY'NİN ÖNEMİ BÜYÜKAçılış konuşmasını gerçekleştiren Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise, Türkiye'nin son yıllarda alt yapı yatırımları ve inşaat projeleriyle önemli yol kat ettiğini söyleyerek,Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde inşaat sektörü 2017 yılında öncelikli desteklenen sektör seçilmişti.Bu sayede 2018 yılında da inşaat sektörü iktisadi faaliyetler ve iç piyasa ekonomisinin canlandırılmasında lokomotif görevi görmeye devam etti. Bugün inşaat sektöründe faaliyet gösteren pek çok kuruluş, sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da büyük ölçekli ve iftiharla anılan projelere imza atıyor. Büyükşehirlerimizde sürmekte olan kentsel dönüşüm faaliyetleri ise vatandaşlarımızın daha nitelikli yapılara kavuşmasına, standartları daha yüksek bir yaşam sürmesine olanak tanıyor. Bu noktada Sign of The City ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla ve İstexpo işbirliği ile 8-9 ve 10 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenecek 'EVİM TÜRKİYE' fuarından da bahseden Soysal, Bildiğiniz gibi Avrupa'da yaşayan yaklaşık 4 milyon vatandaşımız var. Her yaz Türkiye'ye geldiklerinde, konut yatırımlarında hatırı sayılır bir hareketlilik yarattığını gözlemlediğimiz bu vatandaşlarımıza özel bir fuar projesini hayata geçireceğiz.İnanıyorum ki, 'Evim Türkiye', sadece inşaat sektörünü değil, bağlı 200 sektörü de harekete geçirecek bir organizasyon olacak diye konuştu.DÜNYADA SES GETİREN PROJELER YAPIYORUZTörende konuşan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise SotCA'nın 5. Yılında artık gelenekselleşmiş ve kurumsallaşmış bir başarıya imza attığını belirtti. Karaaslan, 'Türkiye'de yaptığımız projelerin hepsinin bir anlamı ve mesajı var. Dünyada ses getiren projeler yapıyoruz. Bugün burada 120 projenin başvurusunun olması gurur verici. Artık bina üretmekten çok yaşam alanları tasarlıyoruz. Geceye emek ve katkı sağlayan, geleceğe umudumuzu besleyen herkese teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.SotCA Jüri Eş Başkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, '21. yüzyıl bilgi teknolojileri yüzyılı. Kentler artık yeni yaşam biçimlerini etkiliyor. Kentlerin oluşumunda 3 hedefin üzerinde durulması gerekiyor farkındalık, bakış açısında derinlik ve iş birlikleri platformu. Bu akşam bu 3 hedefin de SotCA bünyesinde gerçekleşmesi gurur verici diye konuştu.SotCA Jüri Eş Başkanı World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan da projelerin bağımsız bir jüri tarafından oy birliği ile seçildiğini belirtti ve 'Tüm jüri üyeleri çağdaş teknolojiyi kullanarak şeffaf bir eleme gerçekleştirdi. Ödül alanları kutluyor ve yapı tarihine damga vuran SotCA'yı alkışlıyorum dedi.SİGN OF THE CİTY AWARDS 5. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ İSTANBUL'Aİnşaat ve gayrimenkul sektörü için adeta bir laboratuvara dönüşen, sektörü geliştiren dünya metropolleri içinde adından söz ettiren İstanbul, gecede özel bir ödül aldı. Sign of the City Awards 5. Yıl Özel Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum takdim etti.En İyi Sosyo Kültürel Yapı - Devam Eden Projeler'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı kategoride Kartal Dragos Kahramanlar Camii ve Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi de Jüri Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.Doğal ve kültürel mirası yaşatmaya, geliştirmeye yönelik koruma ve uygulama projeleri 'Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi' başlığında ödüllendirildi. Başvuruda bulunan 5 proje bu başlıkta ödüle layık görüldü. Kamu kurumlarının yoğunlukta olduğu kazanan projeler; Altındağ'da hayata geçirilen 'Tarihi Kent Merkezinde Bir Mahalle Yeniden Doğuyor' adlı proje, Eyüp Sultan Tarihi Merkez Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, İzmir Tarih Projesi, Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Cibali ve Narmanlı Han oldu.Yarışmanın ilgi gören ve jüri tarafından desteklenen bir diğer kategorisi ise Sosyal Sorumluluk'tu.FolkartYapı tarafından geliştirilen Sanata Değer Projesi, Tahincioğlu Gayrimenkul'un hayata geçirdiği İçerde Çocuk Var Projesi, Nef Gayrimenkul'un sosyal sorumluluk projesi Nef Karaçay, Nilüfer Belediyesi'nin 'Oyun Engel Tanımaz' ve Konya Selçuklu Belediyesi'nin 'Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi' projeleri bu kategorinin kazananları oldu.Stratejik ortaklığını EY Türkiye'nin yaptığı Sign of the City Awards ödül töreni; Hürriyet'in öncülüğünde, Lineadecor proje ortaklığında, Schindler Asansör'ün platin sponsorluğunda ve Emlak Konut'un katkılarıyla gerçekleşti.SotCA 2018 Kazananlar şöyleEn iyi Konut Projeleri Kategorisi, En İyi Konut-Devam Eden Projeler; Modda Suites,Ontan Mühendislik Mimarlık- Mimari Tasarım Mennan Elmacı.En İyi Çok Katlı Konut-Tamamlanmış Projeler, Kumru Ankara, Kuzu Toplu Konut İnşaat- Mimari Tasarım A Tasarım Mimarlık.En İyi Çok Katlı Konut-Devam Eden Projeler, Akzirve Hayat, Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım - Mimari Tasarım Tabanlıoğlu Mimarlık.En İyi Rezidans-Devam Eden ProjelerPrym Luxury Residence Tokat, Prym Gayrimenkul Yatırım - Mimari Tasarım HD Tasarım Mimarlık - Hakan DolEn İyi Ticari Projeler Kategorisi, En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı-Tamamlanmış Projeler; Aster Tekstil Tokat Erbaa, Aster Tekstil - Mimari Tasarım IdeeDecor- Karay İnşaat Mimarlık.En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı-Devam Eden Projeler, NG Kütahya Seramik 15 Temmuz Şehitler Fabrikası, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.En İyi Karma Kullanımlı Proje-Devam Eden Projeler, Cubes Ankara, Ndl Gayrimenkul - Mimari Tasarım Lejant Mimarlık.En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi, En İyi Sağlık Binası-Tamamlanmış Projeler, Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları - Mimari Tasarım Memorial Proje Yönetimi.En İyi Eğitim Binası Kampüsü - Tamamlanmış Projeler, Terakki Vakfı Okulları Tuzla Tepeören Kampüsü, Terakki Vakfı Okulları - Mimari Tasarım Yavuz Selim SepinSepin Mimarlık.En İyi Eğitim Binası Kampüsü - Devam Eden Projeler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi, YdaGroup - Mimari Tasarım Osman Sualp Güreşçioğlu.En İyi Sosyo - Kültürel Yapı - Tamamlanmış Projeler, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Selçuklu Belediyesi - Mimari Tasarım Tabanlıoğlu Mimarlık.En İyi Sosyo - Kültürel Yapı - Devam Eden Projeler, Jüri Özel Ödülü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çağdan Mühendislik - Mimari Tasarım Semra Uygur - Özcan Uygur Uygur Mimarlık.Jüri Teşvik Ödülü Kartal Dragos Kahramanlar Camii, Sadık Kahraman - Apak Mimarlık.Jüri Teşvik Ödülü Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi, Merkezefendi Belediyesi - TAFF Mimarlık Mühendislik.En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri - Devam Eden Projeler, İzmir Sürdürülebilir Ulaşım Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi - Mimari Tasarım İzmir Büyükşehir Belediyesi.Kent ve Mimarlık Kategorisi, En İyi Mimari Tasarım (Kamu) - Tamamlanmış, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya Selçuklu Belediyesi - Mimari Tasarım ARUP Mühendislik ve Müşavirlik (Primary Consultant - Butterfly House Consultancy (HK).En İyi Mimari Tasarım (Kamu) - Devam Eden Projeler, Bursa Ulus Kültür Merkezi, Bursa Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü - Mimari Tasarım Mental Design Works - Salih Çıkman.En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) - Devam Eden Projeler, Evora İzmir, Teknik Yapı-Halk GYO Adi Ortaklığı - Mimari Tasarım Teknik Yapı ProjeGenç Mimar Teşvik-Devam Eden Projeler, Eğirdir Çarşı Projesi, Eğirdir Belediyesi - Mimari Tasarım Ali Sinan ASMA.En İyi Kentsel Tasarım - Devam Eden Projeler, Bolu Mudurnu Mahalle Projesi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü - Mimari Tasarım Alper Aksoy Mimarlık.En İyi Kentsel Tasarım - Tamamlanmış Projeler, İzmit Kültür Tepesi Kentsel Tasarım Projesi, İzmit Belediyesi - Mimari Tasarım META Peyzaj Planlama.Kültürel ve Doğal Mirası Koruma ve Yaşatma Altındağ- Tarihi Kent Merkezinde Bir Mahalle Yeniden Doğuyor, Altındağ Belediyesi - Mimari Tasarım Km Mimarlık.Eyüp Sultan Tarihi Merkez Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi Eyüpsultan Belediyesi - Mimari Tasarım Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ESTAM Birimiİzmir Tarih Projesi İzmir Büyükşehir BelediyesiKadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Cibali, Kadir Has Üniversitesi Mimari Tasarım Tures Planlama Restorasyon - Mehmet AlperNarmanlı Han Erkul Kozmetik Sanayi ve Ticaret &Eteksan Tekstil - Mimari Tasarım Dr. M. Sinan Genim.En Yeşil Bina - Tamamlanmış Projeler Sincan Etimesgut Tapu ve Kadastro Hizmet Binası, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü - Hasançebi Mühendislik - Mimari Tasarım EkodengeEn Yeşil Bina - Devam Eden Projeler Kıbrıs TownHouses, Kıbrıs Developments - Mimari Tasarım HarperÖzbirim-Hafise Kasap-Ebru Olgun Çağıner.Jüri Teşvik Ödülü Summer Wind, Ülkü Doğan - Mimari Tasarım Ali Kerestecioğlu - Doç. Dr.Funda Kerestecioğlu.En İyi Pazarlama Kampanyası - Devam Eden Projeler Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Sponsorluğu, Tahincioğlu Gayrimenkul.En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi (5 Ödül) Folkart Sanata Değer Folkart Yapı, İçerde Çocuk Var, Tahincioğlu Gayrimenkul, Nef Karaçay, Nef Gayrimenkul, Oyun Engel Tanımaz, Nilüfer Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, Konya Selçuklu Belediyesi.En İyi Gayrimenkul Tesis Yönetimi - Tamamlanmış ProjelerNidapark Seyrantepe, Tahincioğlu Gayrimenkul - Mimari Tasarım Viva Mimarlık.Sign of the City Jüri Onur Ödülü Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e verildi.Sign of the City Awards 5. Yıl Özel Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.