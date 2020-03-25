Sigorta ekspertiz ücretlerine düzenleme

Binek, hafif ticari ve motosiklet 245 TL'den az ve 1200 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i

Ağır Vasıta 365 TL'den az ve 1800 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i

İş makinesi 545 TL'den az ve 2 bin 500 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i

Değer kaybı 150 TL

Kaza tespit tutanağı tanzim ücreti 270 TL

Uzaktan ekspertiz 200 TL'den az ve 2 bin TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1'i