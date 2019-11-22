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Sigorta şirketleri üçüncü çeyrekte 29,1 milyar TL tazminat üstlendi

2019 yılı üçüncü çeyreğinde sigorta sektörünün üstlendiği tazminat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek 29,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

22.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:13Sigorta şirketleri üçüncü çeyrekte 29,1 milyar TL tazminat üstlendi
2019 yılı üçüncü çeyreğinde sigorta sektörünün üstlendiği tazminat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek 29,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Birliğinin (TSB) üye şirketlerinden derlediği verilere göre 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli oldu. Birlik verilerine göre, 2019 üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörünün üstlendiği tazminat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek 29,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektörün toplam prim üretimi 2019 üçüncü çeyrek sonunda yüzde 22,4 oranında yükseldi, sektör reel anlamda yüzde 12,1 büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 41 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 7,4 milyar TL olurken; sektörün toplam prim üretimi 48,4 milyar TL'ye ulaştı.

Katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteren 12 şirketin, sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5,2'ye ulaşmış olup, bu alanda toplam prim üretimi 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 nominal artışla 215,6 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 27,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 8 Kasım 2019 tarihi itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 111,9 milyar TL'ye ulaştı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 8 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sistemde devam eden 5,4 milyon çalışanın otomatik katılım fon tutarı ise 7,7 milyar TL oldu. - İSTANBUL

Sigorta, Türkiye, prim, Ekonomi

Kaynak: İHA

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