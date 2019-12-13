Haberler » Güncel » Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon

Adana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı. Çetenin, bu yöntem ile sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

13.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:51

'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı. Şüphelilerin, bu yöntemle 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı.

4 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Emniyette götürülen şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon

Sigorta, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret - Haber
13:40 Muş'ta 112'ye yapılan asılsız çağrılar sağlık hizmetlerini aksatıyor - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:38 Türkiye ile İran arasında "91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" yapıldı - Haber
13:38 Noterlerde kredi kartı ile ödeme yılbaşından sonra başlayacak - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:44:22