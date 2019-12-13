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Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon: 44 gözaltı

ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı.

13.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:06Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon: 44 gözaltı

ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı. Şüphelilerin, bu yöntemle 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, , Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Emniyette götürülen şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.



Sigorta, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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