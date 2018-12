Sigorta Tatbikatçıları Derneği 60.yılını Muhteşem Bir Törenle Kutladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:09



Sigorta Tatbikatçıları Derneği kuruluşunun 60. Yılını, Milli Reasürans Konferans Salonu'nda muhteşem bir törenle kutladı. Sektörün her kesiminden yüzlerce kişinin katıldığı törende Duayen Sigortacıların yer aldığı "Öncüler"-Sigorta Duayenleri belgeselinin gösterimi yapıldı, mesleğe yıllarını vermiş Duayenlere plaketleri verildi ve kapanış öncesinde Şef Kamuran Akkor konseri gerçekleşti.Duayen Sigortacılar başta olmak üzere, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Sigorta Bilgi Merkezi Genel Müdürü Murat Hakseven, TSEV Müdürü ve STD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalkavan, Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü İbrahim Taşbaşı, Güvence Hesabı Müdürü Kadir Küçük, Sigorta Denetleme Kurulu Uzmanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SBMYO Pr. Başkanı Dr. Mine Kırbaşlı, Sigorta sektör Yöneticileri, sigorta sivil toplum örgütü yöneticileri, sigorta şirketleri, brokerlar, acenteler ve genç sigortacılar ile sigorta basını temsilcilerinden oluşan çok sayıda davetlinin katıldığı Tören Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Menekşe Uçaroğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Uçaroğlu sigortacılık sektörünün en köklü derneği olan STD'nin 60. Yılını kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek "Sizlerin keyif alabileceği, bizlerin ise gurur duyabileceği bir tören gerçekleştiriyoruz "dedi. Uçaroğlu konuşmasının ardından STD Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altıngöz 'ü konuşma için sahneye davet etti. Altıngöz üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olmaktan gurur duyduğu STD' nin sektöre farklı alanlarda birçok katkıda bulunduğunu belirterek, "Eğitim çalışmaları, etkinlikler sürekli gündemimizde. Bu yıl 10. su gerçekleşen İstanbul Uluslararası Sigortacılık Konferansı ise her yıl büyük ilgi topluyor. Bu yıl 7 öğrenciye TSEV ile birlikte burs sağladık. Sizlerin de desteği ile faaliyetlerimiz her geçen yıl artıyor ve zenginleşiyor, 60. Yıl kutlamalarımıza destek veren Quick Sigorta A.Ş. ye Levent Uluçeçen ve Ahmet Yaşar Beylere, emeği geçen Milli Re, TSB ve IUC ekibine teşekkürlerimi sunarım" dedi. Sigorta Tatbikatçıları Derneği'nin 60 Yıl önce on dört kişiden oluşan kurucu üyeleri, Haluk Akan, Turhan Avşar, Yaşar Aybek, Melih İsfendiyar, Ali Neyzi, Aziz Önen, Adnan Özberk, Nurettin Somer, Faruk Seven, Fahiman Şakarcan, Ömer Yalnızoğlu, Nurettin Yamanlar, Osman Yücesan ve İlham Saner tarafından kurulduğunu hatırlatan Başkan Fahri Altıngöz katılımcıları, ebediyete intikal etmiş STD kurucuları ve tüm sigortacılar ile Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları için saygı duruşuna davet etti.Yönetmen Fedai Çakır tarafından çekilen ve döneme ışık tutan "ÖNCÜLER"- Sigorta Duayenleri isimli belgesel öncesinde sahneye çıkan STD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar ise "Öncüler" belgeselinin bir başlangıç olduğunu belirterek, "Bu bir ilk çalışma, üstatlarımızın anılarına yer vermek ve onların tecrübelerini geleceğe taşımak en büyük gayemiz ilk bölümde ulaşamadığımız yetiştiremediğimiz üstatlarımızla çalışmalarımız devam edecek. Bunun ardından daha geniş çaplı çalışmalara başlayacağız. Belgeselde yer alan duayenlerin her biri için de ayrıca bölüm çalışmaları yapacağız. Hata ve eksikler olabilir hoşgörü ve desteğe ihtiyacımız olacak" dedi.Yaklaşık 3 aylık bir çalışma yürütülen "Öncüler" belgeselinin yönetmeni Fedai Çakır ise çalışmayı büyük bir keyif ile sürdürdüğünü belirterek, " Onlarca duayenin evlerinde işyerlerinde konuğu olduk. Birbirinden önemli hikayelerini bize büyük bir samimiyet ile anlattılar" dedi. Yarım saatlik belgesel gösterimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. İzleyiciler sık sık belgeseli alkışladı.Gösterimin ardından Belgesel de yer alan Duayenler İlham Saner, Osman Yücesan, Cahit Nomer, Cengiz Akatlı, Adli Okuş, David Kohen, Hilmi Acinan, Mehmet Aydoğdu, Çetin Alanya, Okan Balcı, Nihat Tavşanlı, Hasan Eskil, Mehmet Yazıcı, Necdet Atakul, Barbaros Yalçın, Pakize Cücen, Hüseyin Yunak, Erhan Dumanlı, Bülent Bora ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Yönetmen Fedai Çakır sahneye davet edilerek STD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.Ardından söz alan STD genel Sekreteri Faruk Ömrüuzak ise sigortacılık eğitimine katkılarından dolayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SBMYO Pr. Başkanı Dr. Mine Kırbaşlı ve TSEV Müdürü Mehmet Kalkavan 'a plaket takdim ederek teşekkür etti. Faruk Ömrüuzak belgeselde bir vesile ile henüz yer alamamış duayenlerden salonda bulunanlar ile 1988 yılı ve öncesinde sektöre katılmış 30 Yıl ve üstü kıdemi olan sigortacıları ve onlara plaketlerini vermek üzere STD Yönetim Kurulu'nu sahneye davet etti.Belgesel ve plaket törenin ardından oluşan duygusal hava, STD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalkavan'ın takdim konuşmasıyla başlayan Şef Kamuran Akkor ve Korosunun muhteşem konseriyle coşkuya dönüştü. Şef Kamuran Akkor yönetiminde sahne alan Koro üyelerinin performanslarının ardından birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Kamuran Akkor dinleyicilere sanat müziği ziyefeti verdi. Sürpriz yaparak sahneye davet ettiği STD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte iki unutulmaz şarkısını seslendiren Kamuran Akkor geceyi taçlandırarak, katılımcıların yoğun ilgisini gören ve "Sigortacılık hayatımızda katıldığımız en anlamlı, en duygusal davetti " diye yorumlar alan Sigorta Tatbikatçıları Derneği STD'nin 60. 